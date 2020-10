Fortschritte bei Impfstoffen : WHO-Studie stuft Remdesivir bei Corona als wirkungslos ein

Das Medikament Remdesivir hat laut einer Studie keinen substanziellen Einfluss auf die Heilung von Covid-19-Patienten. Derweil kommt die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus voran.

Einer der vielversprechendsten chinesischen Impfstoff-Kandidaten hat in Tests mit Menschen die Produktion von Antikörpern ausgelöst und ist bislang frei von Nebenwirkungen. (Symbolbild)

Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat das Medikament Remdesivir des US-Konzerns Gilead Sciences keinen substanziellen Einfluss auf die Heilung von Covid-19-Patienten. Das berichtete die «Financial Times» am Donnerstag. Dies sei das Resultat einer klinischen Studie. Die WHO wollte den Bericht nicht kommentieren und verwies darauf, dass die Ergebnisse der Studie noch nicht öffentlich seien.