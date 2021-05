B.1.617 : WHO stuft indische Corona-Variante neu als «besorgniserregend» ein

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft die indische Variante des Coronavirus jetzt als «besorgniserregend» ein. Die Mutation könnte ansteckender und resistenter sein.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die in Indien entdeckte Coronavirus-Variante B.1.617 neu als «besorgniserregend» eingestuft. Es gebe Hinweise, dass B.1.617 ansteckender und womöglich auch unempfindlicher gegen Antikörper sei, sagte WHO-Corona-Expertin Maria Van Kerkhove am Montag in Genf. «Deshalb stufen wir sie als eine besorgniserregende Variante ein.» Es sei aber noch zu früh, um festzustellen, ob B.1.617 tatsächlich eine höhere Resistenz gegen Impfstoffe aufweise.