Forschen nach Corona-Ursprung : WHO-Team untersucht Märkte und Krankenhäuser von Wuhan

Ein Forschungsteam der Weltgesundheitsorganisation (WHO) befindet sich derzeit im chinesischen Wuhan, um dem Ursprung der Pandemie auf den Grund zu gehen. Dass die Expedition Antworten liefert, ist aber unwahrscheinlich.

Die Forscher der WHO treffen beim geschlossenen Huanan Fischmarkt in Wuhan ein. (31. Januar 2021)

Über ein Jahr später ist ein Experten-Team der WHO nach Wuhan gereist.

In der zentralchinesischen Stadt Wuhan wurde das neuartige Coronavirus im Dezember 2019 erstmals bei Menschen festgestellt.

Auf der Suche nach der Herkunft des Coronavirus hat ein Team der Weltgesundheitsorganisation einen der grössten Märkte im chinesischen Wuhan besucht. Teammitglieder waren am Sonntag zu sehen, wie sie durch Abschnitte des Markts in Baishazhou liefen, einem sogenannten Wet Market, der während des 76-tägigen Lockdowns von Wuhan im vergangenen Jahr zum Verteilzentrum von Lebensmitteln in der Stadt wurde. Die WHO-Experten wurden begleitet von vielen chinesischen Beamten und Vertretern.