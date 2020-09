Die Corona-Zahlen steigen in vielen Ländern wieder an. Die WHO meldet einen weiteren Rekordtag und warnt vor dem Herbst.

Die Zahl von 307’930 Neuinfektionen am Samstag ist ein erneuter Rekord an neu gemeldeten Corona-Fällen innerhalb eines Tages. Dies gab die WHO am Sonntag bekannt. Das sind rund 1000 Fälle mehr als beim jüngsten Höchststand vor einer Woche.

Seit Bekanntwerden des Erregers Sars-CoV-2 Ende vergangenen Jahres sind weltweit mehr als 29 Millionen Infektionen gemeldet worden. Die Dunkelziffer ist allerdings nach Einschätzung von Experten erheblich. Spitzenreiter bei den neuen Fällen sind nach absoluten Zahlen Indien, die USA und Brasilien. Auf Platz vier liegt Spanien, das am Samstag rund 12’000 Neuinfektionen binnen eines Tages verzeichnete – auch das ein Rekord.

Mehr als 924’000 Infizierte sind nach der WHO-Statistik bis am Montag, 10.00 Uhr weltweit bisher gestorben. Die Zahl der täglich gemeldeten Todesfälle blieb zuletzt laut WHO-Daten relativ konstant. Am Sonntag wurden rund 5500 Tote in 24 Stunden registriert.

«Es wird härter werden» Hans Kluge, WHO-Regionaldirektor

Die WHO rechnet mit einer weiteren Verschärfung. Die Zunahme der täglichen Corona-Todesfälle in Europa im Oktober und November soll weiter ansteigen. «Es wird härter werden», sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Derzeit steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus in Europa an, die Zahl der täglichen Todesfälle ist hingegen noch relativ stabil geblieben.