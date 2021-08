Apell an Industriestaaten : WHO will Auffrischungsimpfungen frühestens ab Herbst

Weil es in vielen Ländern zu wenig Impfstoff gibt, ruft die Gesundheitsorganisation die reicheren Staaten zur Zurückhaltung auf – und gibt ein Ziel von zehn Prozent Geimpften in jedem Land aus.

1 / 3 In Bangladesch sind gemäss der Plattform Our World in Data zurzeit gerade einmal fünf Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. AFP Die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO) und ihr Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus fordern die Industriestaaten dazu auf, dass diese vorerst auf Auffrischungsimpfungen verzichten. AFP Auch in der Schweiz wird der Einsatz von Auffrischungsimpfungen debattiert. Virginie Masserey vom BAG erklärte gegenüber 20 Minuten, dass eine klare Evidenz zu deren Nutzen fehle. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Noch immer steht in vielen Staaten der Welt zu wenig Impfstoff zur Verfügung.

In Ländern wie der Schweiz oder den USA wird hingegen über eine dritte Impfung diskutiert.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will, dass zuerst in jedem Staat eine Mindestzahl an Personen geimpft ist.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zu einem Moratorium für Auffrischungen von Coronaimpfungen bis mindestens Ende September aufgerufen. Über den Sinn solcher wird in der Schweiz und anderen Staaten gerade diskutiert. WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus appellierte am Mittwoch insbesondere an reichere Staaten, die mit ihren Impfprogrammen deutlich weiter vorangekommen sind als ärmere Länder. Die Auffrischungen sollten erst weitergehen, wenn in allen Staaten mindestens zehn Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft seien, sagte er.

Nutzen von Auffrischungsimpfungen umstritten

Die WHO hatte wohlhabende Länder wiederholt aufgerufen, dafür zu sorgen, dass auch ärmere Staaten einen besseren Zugang zum Impfstoff erhalten. Sie betont zudem, es sei wissenschaftlich noch nicht erwiesen, dass eine zusätzliche Dosis für vollständig Geimpfte die Ausbreitung des Virus verhindere. Deshalb setzt sie darauf, dass ältere Erwachsene, Beschäftigte im Gesundheitswesen und andere gefährdete Gruppen in möglichst vielen Ländern geimpft werden, bevor vollständig Geimpfte eine Auffrischung bekommen.

WHO-Impfdirektorin Katherine O’Brien sagte, bislang werde nur in sehr wenigen Ländern bereits eine Auffrischung verabreicht. Die Zahl der Staaten, die einen solchen Schritt erwäge, sei allerdings schon grösser. Doch es sei noch gar nicht klar, ob das wirklich nötig sei. «Wir haben noch keine vollständigen Beweise», sagte sie. «Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Menschen zu impfen, die am meisten gefährdet sind.»

