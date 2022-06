Reaktionen auf neuen YB-Trainer : «Wicky wird mit YB Erfolg haben» – «Nur Sforza hätte mich mehr geärgert»

Ist Raphael Wicky der richtige Mann an der YB-Seitenlinie? Zwei Fussballexperten finden: Ja. Bei den Fans sind die Meinungen dagegen gespalten.

Raphael Wicky kehrt nach fast vier Jahren in die Super League zurück.

Er war einer der meistgenannten Kandidaten: Raphael Wicky wird neuer Cheftrainer bei den Berner Young Boys. Damit kehrt der 45-jährige Oberwalliser, der im letzten September seinen Posten beim MLS-Club Chicago Fire räumen musste, nach fast vier Jahren in die Schweiz zurück. Doch kann Wicky den abgelösten Serienmeister zurück zu alter Stärke führen?

«Wicky wird mit YB Erfolg haben»

Hier sieht der Sportjournalist aber auch einen potenziellen Stolperstein. Mit seiner Art reihe sich Wicky nahtlos in die auf Harmonie bedachte Berner Führungsriege um Spycher, von Bergen, Chapuisat und Castella ein: «Es stellt sich die Frage, ob nicht ein Trainer geeigneter wäre, der intern mehr Reibung erzeugt – und ob in dieser Konstellation die Diskussionen in Krisenzeiten vielleicht nicht zu harmonisch ausfallen werden.» Dies ist allerdings Ruchs einziges Fragezeichen. Insgesamt ist er überzeugt: «Wicky wird mit YB Erfolg haben.»