Zürich: «Widerlich und schrecklich» – rassistische Nachrichten auf X-TRA-Bildschirm 

Bei einer Party im Club X-TRA in Zürich erschienen rassistische Aussagen auf einem Bildschirm.

Der Club will prüfen, ob man die SMS-Posts zuordnen könne, um bei der Polizei eine Anzeige einreichen zu können.

Schockierende Nachrichten erschienen an einer Party im X-TRA auf einem Bildschirm.

Auf einem Bildschirm im Zürcher Club X-TRA wurden in der Nacht auf Sonntag massiv rassistische Nachrichten angezeigt. Das zeigen Aufnahmen eines News-Scouts. Markus Kappeler, Geschäftsleiter des Clubs, zeigt sich über den Vorfall zutiefst schockiert: «Es ist absolut widerlich und schrecklich, dass dies über unserem SMS-Bildschirm gelaufen ist.» Wie er erklärt, werden die Nachrichten grundsätzlich mit einem Filter kontrolliert. «Das Programm hätte so etwas blockieren müssen. Da haben unsere Kontrollen total versagt.» Aus diesem Grund wolle man das Programm vorerst nicht mehr zum Einsatz kommen lassen. Der Vorfall von Samstag sei jedoch innert Minuten festgestellt und gelöscht worden.

Für solche Zwischenfälle habe das X-TRA eine Nulltoleranz, so Kappeler. «Wir verurteilen solches Gedankengut aufs Schärfste. Es widerspricht für was das X-TRA steht. Solche Gäste wollen wir in unserem Haus nicht haben.» Laut Kappeler konnte man die SMS-Posts einer Telefonnummer zuordnen und werde nun bei der Polizei eine Anzeige einreichen. ‌