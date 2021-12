Formel-1-Krimi in Abu Dhabi - «Widerlich» und «unwürdige Verlierer» – Mercedes kündigt Berufung an

Mercedes will Berufung einlegen, nachdem die Rennleitung am Sonntagabend die beiden Proteste gegen Verstappen abgelehnt hatte.

Max Verstappen hat sich am Sonntag in der letzten Runde den Weltmeister-Titel geschnappt.

Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko hat Rivale Mercedes nach dessen Protesten beim hochspannenden und emotionalen Saisonfinale der Formel 1 einmal mehr scharf kritisiert. «Es ist eines WM-Finals unwürdig, dass die Entscheidung so hinausgezögert wird. Das spricht aber für die Gesinnung eines, ich würde sagen, unwürdigen Verlierers, wenn man solche Einsprüche und Proteste einlegt», sagte der Österreicher am Sonntagabend nach dem Grossen Preis von Abu Dhabi und dem WM-Triumph von Red-Bull-Pilot Max Verstappen.

Mercedes kündigt Berufung an

Bei den Rivalen von Mercedes ist man von der Ansage Markos offenbar wenig beeindruckt – und will sich nicht geschlagen geben. Nachdem die beiden Proteste von den Stewards am Sonntagabend abgelehnt wurden, kündigt das Team von Lewis Hamilton an, in Berufung zu gehen: «Wir haben die Absicht bekundet, gegen die Entscheidung der Sportkommissare gemäss Artikel 15 der Sportordnung und Artikel 10 der Gerichts- und Disziplinarordnung Berufung einzulegen.»