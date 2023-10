Schule von UN-Hilfswerk soll getroffen worden sein

Im Norden des Gazastreifens kam es am Dienstagabend zu einer Explosion in einem Spital. Die Ursache dafür ist noch nicht geklärt. Laut Hamas soll die Detonation mit Hunderten Toten durch einen israelischen Luftangriff ausgelöst worden sein. Israelischen Medienberichten zufolge soll nach ersten Erkenntnissen des israelischen Militärs eine fehlgeleitete Rakete der im Gazastreifen herrschenden Hamas für die Explosion verantwortlich sein. Die Angaben waren unabhängig nicht zu überprüfen.

Auch eine von den Vereinten Nationen betriebene Schule, in der Tausende von Kriegsvertriebenen untergebracht seien, sei zuvor getroffen worden, wobei mindestens sechs Menschen getötet wurden. Tamara al-Rifai vom UN-Hilfswerk sagte gegenüber «Al Jazeera», es habe «direkten israelischen Beschuss» auf die Einrichtung und ein anderes Flüchtlingszentrum in der Gegend gegeben.



«Ein Angriff auf dicht besiedelte Flüchtlingslager, in denen die Menschen in UN-Schulen und -Gebäuden Zuflucht suchen, ist ein äusserst schockierender Vorgang. Es ist eine sehr traurige Verletzung des humanitären Völkerrechts. Mir fehlen im Moment die Worte», sagte al-Rifai weiter.