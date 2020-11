Casinos bleiben offen«Widersprüchliche» Sperrstunde ärgert Gastro-Unternehmer

«Ich darf um 23 Uhr vom Restaurant nicht in die Bar wechseln, aber ins Casino schon – das ist nicht logisch», sagt Tom Berger von der Bar- und Club-Kommission Bern.

Casinos dürfen hingegen bis tief in die Nacht offen bleiben.

Um die Coronavirus-Fallzahlen in den Griff zu bekommen, hat der Bund vor wenigen Tagen neue, strenge Massnahmen für Entertainment- und Gastrobetriebe beschlossen. Clubs müssen ganz geschlossen bleiben, für Beizen und Restaurants gilt die Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr . Nicht davon betroffen sind hingegen Casinos.

Zwar werden Bars und Restaurants innerhalb der Spielhallen ebenfalls um 23 Uhr geschlossen, und es gibt auch keine Bedienung mehr. Die Casinos selbst dürfen aber auch nach der Sperrstunde geöffnet sein. Allerdings gilt Maskenpflicht, und es darf nur im Sitzen gegessen und getrunken werden, wie es etwa bei Swiss Casinos heisst. Mit einem Drink in der Hand am Roulette-Tisch zu stehen, ist also nicht erlaubt.