«Wir können es immer noch fast nicht glauben»

Denkmit 30.06.2020, 14:21

Genau in dieser außerordentlichen Zeit, sollte uns bewusst sein, wie wichtig die regionalen Produkte für die Bevölkerung sind! Ich denke nicht, dass eine ausländische Salzfirma für volle Regale im Handel gesorgt hätte, wie die Schweizer Saline ;) Durch die ganze Corona Zeit, konnte ich in jedem Handel JuraSel und Sel des Alpes beziehen und die Regale waren gefüllt. Aber ja hauptsach d rütihard wird "grettet" obwohl sie nonie in Gefah gse esh :)