Abstimmungsumfrage – Widerstand gegen Abschaffung der Stempelsteuer wächst

In der Pandemie haben viele Unternehmen Verluste eingefahren. Die Abschaffung der Stempelsteuer gäbe den Corona-gebeutelten Unternehmen mehr Luft zum Atmen, bewirbt die FDP und Mutter der Vorlage die Änderung des Bundesgesetzes. Demnach müssten Unternehmen keine Emissionsabgaben auf Eigenkapital mehr bezahlen. Doch in der Bevölkerung wächst der Widerstand dagegen.

«Einkommen der Leute stärken»

Die Gegnerschaft befürchtet, dass die Emissionsabgabe auf dem Buckel der Bürgerinnen und Bürger abgeschafft wird. Diese drohten das Loch der jährlich fehlenden Steuereinnahmen mit höheren Einkommens- oder Mehrwertsteuern stopfen zu müssen, warnt sie. Kürzlich doppelte die SP, die an vorderster Front gegen die Vorlage kämpft, mit einem Kampagnen-Video nach. Darin bezeichnet SP-Nationalrätin Jacqueline Badran die Abschaffung als «Bschiss an dir und mir, an allen normalen Leuten»: Kapital werde entlastet und der Konsum belastet.