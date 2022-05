Sabotage und Attentate : Widerstand wird immer heftiger – jetzt tobt im Donbass der Partisanen-Krieg

Sie greifen Soldaten an und verüben Attentate und bringen so Putins Truppen unter Druck: Ukrainische Widerstandskämpfer setzen sich mit allen Mitteln gegen die russischen Invasoren zur Wehr.

In den russisch besetzten Gebieten im Donbass ist ein regelrechter Partisanen-Krieg entbrannt. Anschläge, Attentate und Sabotage von ukrainischen Widerstandskämpfern machen den russischen Besatzern das Leben schwer. Partisanen-Angriffe finden vor allem in der Ukraine aber auch in Russland statt.

Am Montag sind bei der Explosion einer Autobombe in der von russischen Truppen besetzten Stadt Melitopol in der Südukraine nach Angaben der pro-russischen Behörden zwei Menschen verletzt worden.

Melitopol war Ende Februar von russischen Truppen besetzt worden. Im März wurde Bürgermeister Iwan Fedorow von russischen Soldaten verschleppt. Er kam zwar später wieder frei, wurde von den Besatzern aber durch eine neue pro-russische Bürgermeisterin ersetzt.

Training mit Hilfe der USA

Die neue pro-russische Bürgermeisterin machte Kiew für den «Anschlag» in Melitopol verantwortlich. Halina Daniltschenko sprach laut der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti von einem «zynischen Terrorakt», der sich gegen Zivilisten gerichtet habe, um den Einwohnern Melitopols Angst einzujagen.

Ukrainische Soldaten trainieren auch mit Hilfe von Spezialkräften aus den USA und Grossbritannien Sabotage-Aktionen gegen die russischen Invasoren. Ausserdem wurde laut «Tages-Anzeiger» ein virtuelles «Zentrum für nationalen Widerstand» geschaffen. Auf der Website wird informiert, wie Zivilisten Partisanen helfen können mit Verpflegung und Unterkunft zum Beispiel, auch gibt es ein Handbuch.

Gezielter Partisanenangriff

Vor einer Woche war in der besetzten Stadt Enerhodar der von Moskau eingesetzte Bürgermeister, Andrij Schewtschik, bei einer Explosion verletzt worden. Die ukrainische Militärverwaltung des Gebiets Saporischschja teilte mit, es handle sich um einen gezielten Partisanenangriff gegen einen Kollaborateur.

Laut dem für die Verfolgung schwerer Straftaten zuständigen russischen Ermittlungskomitee war in einem Stromkasten im Eingangsbereich eines Wohnhauses eine «selbstgebaute Bombe» explodiert. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach von einem «Attentat», das von ukrainischen «Nationalisten» verübt worden sei. Laut Medienberichten liegt Schewtschik auf der Intensivstation. Auch seine Leibwächter seien bei dem Attentat verletzt worden.

Die Städte Melitopol und Enerhodar gehören beide zur südukrainischen Region Saporischschja, die grösstenteils von russischen Truppen besetzt ist. In Enerhodar befindet sich das leistungsstärkste Atomkraftwerk Europas. In der Nachbarregion Cherson wollen die neu ernannten pro-russischen Behörden erreichen, dass die Region an Russland angeschlossen wird.

