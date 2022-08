Bundesliga-Übersicht : Widmer führt Mainz als Captain aufs Feld und verfehlt einen Treffer nur knapp

Zwei Bundesliga-Spiele fanden am Sonntag statt.

Mainz – Union 0:0

Der FSV Mainz 05 und Union Berlin haben die Chance auf den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga vertan. Die Mainzer und die Hauptstädter sind nach dem 0:0 am zweiten Spieltag zwar mit jeweils vier Zählern ungeschlagen, lieferten bei grosser Hitze aber einen eher müden Kick, der keinen Sieger verdient hatte. Während Union mit Trainer Urs Fischer trotz der Nullnummer den besten Saisonauftakt seiner noch jungen Bundesliga-Historie hingelegt hat, verpassten es die Mainzer, erstmals seit 2013/14 mit zwei Siegen zu starten.

Bei sonnigem Sommerwetter und über 30 Grad erlebten die 25’009 Zuschauerinnen und Zuschauer von Anfang an eine intensive, aber qualitativ überschaubare Partie. Der Mainzer Captain Silvan Widmer, der nach Magen-Darm-Infekt zurück in die Startelf rückte, geriet an der Seitenlinie sofort mit Unions Sheraldo Becker aneinander. Wenige Minuten später kam der Schweizer (13.) nach einer Ecke zum Kopfball und verfehlte nur knapp das Tor. Eine gefährliche Flanke von Jae-sung Lee aus dem Halbfeld (15.) konnte Frederik Rönnow entschärfen.