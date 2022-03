Augsburg verliert nach Führung : Widmer steuert Assist bei Mainz-Sieg bei – kriselnde Hertha gewinnt wieder

Mainz gewinnt gegen Arminia Bielefeld 4:0 – die Mainzer treffen dabei dreimal vom Penaltypunkt.

Mainz – Arminia Bielefeld 4:0

Stuttgart – Augsburg 3:2

Die Aufholjäger vom VfB Stuttgart haben die Abstiegszone der Bundesliga vorerst verlassen. Die Schwaben besiegten den FC Augsburg in einem intensiven Kellerduell 3:2 und rückten in der Tabelle auf Platz 14 vor. André Hahn (6. Minute) und Michael Gregoritsch (45.+1) trafen vor 55’785 Zuschauern für Augsburg, Waldemar Anton (44.) erzielte das zwischenzeitliche 1:1 des VfB.

In der Schlussphase drehten Omar Marmoush (79.) und Tiago Tomás (85.) mit ihren Toren die Partie noch zugunsten der Gastgeber. Augsburg hat als 15. genau wie der VfB und Hertha BSC auf dem Relegationsrang 16 nun 26 Punkte, aber noch ein Spiel mehr zu absolvieren als seine direkten Konkurrenten. Bei Augsburg wurde Nati-Spieler Ruben Vargas nach 65 Minuten ausgewechselt, Andi Zeqiri kam in der 73. Minute ins Spiel.

Hertha Berlin – Hoffenheim 3:0

Felix Magath ist sein digitales Debüt als Trainer von Hertha BSC hervorragend geglückt. Mit Anweisungen des an Corona erkrankten neuen Cheftrainers aus dem Hotel und einem enorm engagierten Stellvertreter Mark Fotheringham an der Seitenlinie zeigten die zuletzt verzagten und verzweifelten Berliner am Samstag eine so lange nicht mehr für möglich gehaltene couragierte Leistung.