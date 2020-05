Star-Designerin Vera Wang

Diese Frau ist wirklich 70 Jahre alt

Die Modedesignerin geht gerade viral, weil sie laut vielen Usern etwa halb so alt aussieht, wie sie wirklich ist. Besonders ihr Bauchfrei-Foto sorgt für Staunen.

Wang ist vor allem für ihre Luxus-Brautmode bekannt. Promis wie Kim Kardashian (39), Alicia Keys (39) oder Victoria Beckham (46) und US-Präsidenten-Töchter wie Chelsea Clinton (40) oder Ivanka Trump (38) heirateten schon in ihren Kleidern.

«Keinen Tag älter als 40», «nicht alternd», «fast unsterblich» – so beschreiben Leute auf Social Media gerade die Modedesignerin Vera Wang. Die 70-Jährige sorgt mit ihrem jugendlichen Aussehen ganz schön für Verblüffung.

Auch dieser Twitter-User will Veras Geheimnis wissen: «Vera Wang ist 70 Jahre alt. Was in aller Welt trinkt sie – Einhornblut?! Unfassbar.» Darunter kommentiert eine weitere Userin: «Ich bin mittlerweile überzeugt, dass sie den Stein der Weisen besitzt.» Ein andere antwortet: «Ich musste ihr Alter googeln und bin schockiert!»