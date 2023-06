Zug : Happige Preise – findige Zuger verdienen an Gästen des Jodlerfests

Das Jodlerfest am kommenden Wochenende in Zug wird 150’000 Gäste anziehen. Die Hotels in Zug sind ausgebucht. Wer noch übernachten will, muss mit Preisen bis zu 700 Franken rechnen.