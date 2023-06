Urteil: Politik fordert Strafmilderung bei Blaulicht-Unfällen

Auf einer Kreuzung in Nidau BE kollidierten im September 2021 ein Tanklöschfahrzeug und ein Auto. Die junge Lenkerin des Wagens wurde in der Folge schwer verletzt.

Das Regionalgericht Berner Jura-Seeland hat am Mittwoch einen 52-jährigen Berufsfeuerwehrmann wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung und Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz schuldig gesprochen. Er wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 25 Tagessätzen zu je 160 Franken verurteilt, bedingt mit einer Probezeit von zwei Jahren. Hinzu kommt eine Busse in Höhe von 800 Franken.

«Urteil ist eine scharfe Bestrafung»

Dem müsse man bei der Fahrt Rechnung tragen. Der Druck auf die Rettungskräfte sei aber gross, so Flach: «Man will natürlich immer schnellstmöglich am Unfallort sein. Grundsätzlich kommt man jedoch lieber einige Minuten später am Einsatzort an als gar nicht.» Das Urteil des Regionalgerichts Biel beurteilt er als eine scharfe Bestrafung.