Mit Äpfeln und Mais – so liess sich Bärin «Gaia» einfangen

JJ4 alias Gaia konnte Mais und Äpfeln nicht widerstehen – und ging dann in die Falle.

Aber wie fängt man so ein grosses Tier ein und geht ausserdem sicher, dass es sich um das richtige Exemplar handelt? Im Gegensatz zu männlichen Bären sind weibliche relativ sesshaft, daher vermuteten die Wildhüter die Bärin ganz in der Nähe der Stelle, an der der Jogger Andrea Papi vor zwei Wochen durch das Tier umgekommen war. Dort legten sie eine Spur aus Gemüse und Obst aus. Sie führte zur Rohrfalle, mit der Gaia schlussendlich gefangen wurde. Die Falle selbst war mit Mais und Äpfeln gefüllt und schloss sich automatisch, sobald die Bären eingetreten waren.