«Pseudo-Erinnerungen» – Wie befragt man Kinder bei Verdacht auf sexuelle Gewalt richtig?

Satanistische Netzwerke, die im Schweizer Untergrund operieren, d ie d ie Gesellschaft unterwandert haben und Kinder und Babys rituell foltern, missbrauchen und schlachten: Vor wenigen Wochen sorgte eine SRF-Doku über die Thematik für Aufruhr. Laut Religions- und Sektenexperte Georg Otto Schmid hängen die Meldungen zur Verschwörungstheorie auch damit zusammen, dass hilfesuchende Menschen mit einem diffusen Leiden solche «Pseudo-Erinnerungen» unter der Anleitung von Therapeutinnen und Therapeuten bildeten.

Expertin auf dem Gebiet der Scheinerinnerungen ist Susanna Niehaus. Sie ist Professorin am Institut für Sozialarbeit und Recht der Hochschule Luzern und leitet das Kompetenzzentrum Devianz, Gewalt und Opferschutz. Die forensische Psychologin forscht unter anderem zu Methoden der Befragung von Kindern, die Opfer sexueller Gewalt wurden und verfasst regelmässig Glaubhaftigkeitsgutachten in Strafverfahren.

Frau Niehaus, wie gut lässt sich beurteilen, ob ein Kind von sexueller Gewalt betroffen ist?

Vielfach wird davon ausgegangen, dass Kinder über erlebte sexuelle Gewalt von sich aus kaum berichten und diese Erfahrung auf Nachfrage abstreiten. Studien zeigen jedoch, dass das so nicht stimmt. Wenn sie belastbare Ansprechpersonen haben, sprechen viele Kinder erlebte sexualisierte Gewalt von sich aus an und streiten diese auf Nachfrage eher selten ab. Wenn sich ein Kind von sich aus an einen Erwachsenen wendet, um von einem sexuellen Missbrauch zu berichten, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass es sich um eine falsche Beschuldigung handelt. Je jünger das Kind ist, desto unwahrscheinlicher ist eine absichtliche Falschbezichtigung. Es ist nicht leicht, eine komplexe und in sich stimmige Aussage ohne Erlebnisbezug zu erfinden.

Problematischer sind in der Praxis Fälle, in denen Kinder nicht spontan berichten, sondern das Umfeld aufgrund forensisch unzulässiger Deutung von Symptomen, Zeichnungen und Spielverhalten oder aufgrund eigener Missbrauchserfahrungen vermutet, dass das Kind sexualisierte Gewalt erlebt hat – und mit dieser Vorannahme Gespräche mit dem Kind führt, um den vermuteten Missbrauch ans Licht zu bringen. In diesen Fällen ist das Risiko einer durch Beeinflussung entstandenen Falschaussage sehr hoch.

Auf was muss man bei der Befragung von Kindern bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch achten?

Die Aussage des Kindes ist in solchen Fällen in der Regel das einzige Beweismittel. Damit muss sorgfältig umgegangen werden. In der Schweiz werden solche Befragungen durch Polizeibeamte oder Staatsanwälte durchgeführt, die speziell dafür ausgebildet sind. Das Allerwichtigste bei solchen Befragungen ist Ergebnisoffenheit. Geht man bei einer solchen Befragung bereits von einem Trauma aus, dann ist man voreingenommen. Das nützt Opfern nichts und schadet den Kindern in unbegründeten Verdachtsfällen. Von gezielten Befragungen durch nicht speziell ausgebildete Personen ist dringend abzuraten. Wird man etwa als Lehrkraft spontan von einem Kind angesprochen, ist es wichtig, gut zuzuhören, statt zu fragen, nicht zu werten, Verständnis, aber keine emotionale Betroffenheit zu zeigen – das kann sowohl beeinflussen als auch abschrecken und zum Gesprächsabbruch führen – und alles genau zu dokumentieren.

Gab es bereits Fälle von solchen fehlerhaften Befragungen?

Ja. Gut dokumentiert sind etwa die internationalen Justizkatastrophen der 1980er in den USA und der 1990er-Jahre in Europa. Die Strafjustiz Deutschlands war beispielsweise lange Zeit nachhaltig erschüttert durch den Montessori-Prozess in Münster und die Wormser Prozesse am Landgericht Mainz. Diese schockierenden Dokumentationen der Konsequenzen von Beeinflussung von Kindern haben sich um die Jahrtausendwende auch in der Schweizer Rechtsprechung niedergeschlagen: Gefordert ist Ergebnisoffenheit statt des einseitigen Versuchs, einen Verdacht zu bestätigen. Auch formulierte etwa der Verband der Psychiater APA in den USA Vorgaben für Therapeutinnen und Therapeuten, die von Behandelnden erzeugte Scheinerinnerungen verhindern sollen.

Abseits von spektakulären Massenprozessen, eher unbemerkt von der Öffentlichkeit, wiederholen sich aber ähnliche Suggestionsfälle im K leinen, die «nur» das Leben eines Kindes und das der Angehörigen zerstören. Die aus den Justizkatastrophen gezogenen Lehren scheinen zunehmend in Vergessenheit zu geraten, und die Phänomene scheinen sich historisch zu wiederholen.

Wie wirkt sich das auf die Betroffenen aus?

Wenn einem Kind vermittelt wird, dass eine erwachsene Person annimmt, dass ihm etwas passiert ist, kann dies als Anstoss für die Entwicklung einer Scheinerinnerung bereits ausreichen. Wie wenig es dazu braucht, zeigt eine Studie : In einem Experiment wurden Kinder beispielsweise nach einem Unfall gefragt – obwohl keiner stattgefunden hatte. Allein indem die Befrager nachhakten, ob da wirklich nichts gewesen sei, waren nach wenigen Wochen und nur viermaligem Nachhaken schliesslich 80 Prozent der Kinder überzeugt, sie hätten einmal einen Unfall gehabt. Und sie konnten detailliert davon berichten. Selbst als man ihnen erklärte, dass es ein Missverständnis gewesen sei, waren immer noch beinahe die Hälfte fest davon überzeugt – dies sogar noch bei einer Nachbefragung vier Jahre später.

Da die in der Praxis beobachtbaren Beeinflussungen meist sehr viel intensiver sind als in diesen Experimenten und sich nicht selten über Jahre fortsetzen, muss davon ausgegangen werden, dass die Erinnerungen bei einem erheblichen Teil der Betroffenen dauerhaft bleiben.

Wie kommt es zu diesen Scheinerinnerungen?

Entsteht bei Kindern aufgrund vermeintlicher oder tatsächlicher Verhaltensauffälligkeiten beim Umfeld der Verdacht des Missbrauchs, wird das Gespräch gesucht. Dabei bemerkt das Kind die Erwartungshaltung der Erwachsenen, möchte es ihnen vielleicht zunächst einfach recht machen. Mit der Zeit gelangt es aber tatsächlich zu der Überzeugung, Entsprechendes selbst erlebt zu haben, weil es irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, ob es nur danach gefragt wurde, nur darüber nachgedacht hat oder es tatsächlich erlebt hat. Ist dieser Punkt erreicht, dann liegt eine echte Scheinerinnerung vor.

Bei Jugendlichen oder im Erwachsenenalter begibt sich die betroffene Person mit unspezifischen Problemen – etwa Selbstwertproblemen, Depression oder Ängsten – in Therapie, wird mit der Möglichkeit eines Missbrauchs in der Kindheit konfrontiert oder bringt diese Idee selbst mit. Da sie zunächst aber keine Erinnerung daran hat, bekommt sie beispielsweise mit dem Konzept der Dissoziation eine subjektiv plausible Erklärung dafür, dass trotzdem etwas vorgefallen sein kann.

Wird dann mit oder ohne Unterstützung des Therapeuten aktiv nach Erinnerungen gesucht, die bislang nicht zugänglich waren, und werden dazu stark suggestive Techniken – etwa Rückführung in ein jüngeres Alter, Trauminterpretationen oder Hypnose – eingesetzt, dann können Bilder durch Imagination entstehen. Diese Bilder werden mit der Zeit immer lebendiger und können schliesslich als echte und sehr lebhafte Erinnerungen, teilweise sogar mit körperlichen Schmerzen wahrgenommen werden. Internationale Studien zeigen übrigens auch, dass es relativ wenige Therapeuten sind, bei denen sich problematische Fälle sehr auffallend häufen.

Susanna Niehaus, forensische Psychologin und Professorin am Institut für Sozialarbeit und Recht der Hochschule Luzern. Hochschule Luzern

