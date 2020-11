Frag Lilli«Wie bekomme ich einen intensiven Orgasmus?»

Ich (w, 22) finde meinen Orgasmus wenig befriedigend. Ich komme sehr schnell. Aber so richtig toll fühlt sich das nicht an. Andere erzählen von total intensiven Orgasmen. Stimmt etwas nicht mit mir? Wie kann ich das auch erleben?

Mit dir ist alles in Ordnung. Du hast im Lauf deines Lebens gelernt, wie du deine sexuelle Erregung

schnell steigerst. In dieser kurzen Zeit kann sich nicht so viel aufbauen, was sich im Orgasmus

entladen kann. Es braucht dafür eine längere Zeit, in der deine sexuelle Erregung langsam immer

grösser wird.