Ich (w,19) fühle mich beim Sex immer wieder sehr gehemmt. Am liebsten ist es mir, wenn das Licht aus ist. Aber ich würde auch gern im Hellen Sex haben. Was kann ich tun?

Auch Selbstbefriedigung, bei der du dir Zeit für dich und deinen Körper nimmst, hilft. Du machst dich so mit deinem Geschlecht vertraut und lernst es, als Teil von dir zu geniessen. Dadurch fühlst du dich gut in deiner Haut. Du entwickelst Stolz auf dein Geschlecht. Und so entsteht natürlich auch die Lust, dich anderen zu zeigen – als verführerisch, als sexy, als sexuell erregt und sexuell erregend.