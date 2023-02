Auf Tiktok: Opernsängerin Maya Wirz übt im Bus und geht viral

Als 20-Minuten-Leserin Xenia vergangene Woche mit dem Bus von Liestal nach Lauwil im Baselbiet fuhr, traute sie ihren Ohren kaum. Plötzlich begann die Buschauffeurin zu singen. Allerdings war das keine Arie, die Xenia da dargeboten bekam, sondern Stimmübungen. Das geschulte Ohr erkennt, hier war eine Sopranistin am Werk. Die 19-Jährige hielt ihr Erstaunen und den seltsamen Gesang in einem Video fest und postete es versehen mit dem Hashtag «#Help!» und der Byline «Die Busfahrerin denkt, sie ist allein» auf Tiktok. Dort ging das Video viral.

Bei der Sängerin am Steuer handelte es sich um die bekannte Opernsängerin Maya Wirz, die 2011 die SRF-Show «Die grössten Schweizer Talente» gewonnen hatte. Das Video machte im Tal die Runde und allen war rasch klar, wem die Stimme gehört. Nur Wirz selbst hat davon erst am Samstag erfahren, als sie ihr Arbeitgeber, die Autobus AG Liestal, darüber in Kenntnis setzte.

«Wie bitte, 1,3 Millionen Klicks?», entfährt es der Sängerin am Telefon. So viele Views hatte das Video bis Samstag generiert. «Ich dachte, ich sei allein», erzählt sie. Sie singe regelmässig im Bus, das sei gewissermassen ihr Proberaum, so die 60-Jährige. Das sei jetzt das erste Mal, dass sie dabei erwischt wurde. Zurzeit muss die Sopranistin intensiv für ihr Frühlingskonzert am 28. März im Basler Tabourettli üben. Das mache sie aber nur, wenn niemand im Bus sei, betont sie.