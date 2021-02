16 Personen feierten am Wochenende eine Homeparty und teilten Videos davon auf Instagram und Tiktok.

«White Lies» war das Motto einer Hausparty am Wochenende, an der sicher 16 Personen anwesend waren. Die Teilnehmer trugen T-Shirts, die sie getreu dem Motto mit Notlügen beschrifteten. «Ich bin nüchtern», «Ich mag Männer mit Tattoos nicht» oder «Ich bin noch nicht bereit für eine Trennung». Videos von der Party, an der gegen die Covid-Verordnung des Bundes verstossen wurde, tauchten inzwischen auf Instagram und Tiktok auf.