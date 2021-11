Zürich – Leben des Kunstfälscher-Ehepaar Beltracchi kommt auf die Bühne

In der Tonhalle in Zürich wird am 20. November die Lebens- und Liebesgeschichte der Beltracchis erzählt.

Er fälschte unzählige Bilder grosser Maler, sie vermarktete die Werke für Millionensummen: Das Ehepaar Beltracchi ist für den grössten Kunstfälscherskandal seit dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich. Beide wurden in Deutschland zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. In der Tonhalle in Zürich findet am 20. November nun eine szenische Lesung zum bewegten Leben des deutschen Malers Wolfgang Beltracchi und seiner Ehefrau Helene statt.