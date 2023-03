Caarpooling: Wie Fahrgemeinschaften das Stauproblem lösen könnten

Griechenland, vor wenigen Jahren: Mit dem Auto fahren wir von einem kleinen Dorf in den nächsten grösseren Ort. Am Strassenrand geht ein alter Mann. «Wo musst du hin?», fragen wir. «Nach Leonidas», sagt er. «Steig ein!» Wir nehmen ihn mit.

Was bei uns früher gang und gäbe war – Autostopp – und in südlichen Regionen oft noch ist, machen heute nur noch Idealisten, Mutige und Verzweifelte. Am Strassenrand warten, in fremde Wagen einsteigen oder Fremde einsteigen lassen, wird zunehmend als unsicher oder gar gefährlich empfunden.