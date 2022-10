Gegen ölige Verunreinigungen: Wie deine abgeschnittenen Haare Seen säubern können

Das gesammelte Haar wird in Socken gesteckt, die dann in das Wasser des Sees geworfen werden. Ein Kilo Haar kann etwa acht Liter umweltschädliches Öl aufnehmen.

Susanne Schmid liess sich von der französischen Stiftung «Coiffeurs Justes» inspirieren, die sich in grossem Stil für die Sauberkeit der Meere in Frankreich einsetzt.

Das Projekt besteht darin, den Haarabfall zu sammeln und ihn in Socken zu stopfen, um echte saugfähige Filter zu schaffen, die in Wasser getaucht werden können.

Nach dem Haareschneiden im Salon werden die abgeschnittenen Haare meistens entsorgt. Nicht so im Salon Haarkult von Friseurmeisterin Susanne Schmid in Luzern. Sie hat ein neues Projekt zur Wiederverwendung von Haarabfall ins Leben gerufen, um den Vierwaldstättersee von öligen Abfällen zu reinigen. «Haarkult Natura» heisst das Projekt.

Die Friseurin sammelt mithilfe ihres Bruders Roger die Haarabfälle in Socken, die dann in die Gewässer des Sees getaucht werden. Diese mit Haaren gefüllten Socken wirken wie ein Reinigungsfilter für das Seewasser, wie Schmid erklärt.

«Wir haben hier eine Kugel ins Rollen gebracht, die hoffentlich bald viele Friseure inspirieren wird.»

Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Stadium, aber Susanne Schmid plant, in Zukunft verschiedene mögliche Partner anzusprechen. Inspiriert durch das Konzept von «Coiffure Justes», einer französischen Vereinigung, die in grossem Stil das Meer säubert, begann Schmid, den Haarabfall ihrer Kundinnen und Kunden zu sammeln. Das Haar hat wichtige Absorptionseigenschaften, und genau das macht das Haar am eigenen Körper, erklärte Schmid.