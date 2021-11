Umfrage – Wie denken Sie über die Covid-Impfung?

Ein Arzt zieht in einer Hausarztpraxis eine Spritze mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech auf.

66 Prozent der Personen in der Schweiz haben bis heute mindestens eine Impfdosis bekommen. Der restliche Drittel ist nicht oder noch nicht geimpft. Wir wollen wissen, wie die Bevölkerung über die Covid-Impfung denkt, was aus ihrer Sicht für und gegen die Impfung spricht. Nehmen Sie an der Impfumfrage von 20-Minuten teil und sagen uns, wie Sie denken.