Vernehmlassung : Wie der Bundesrat seine Klimaziele erreichen will

Umweltministerin Simonetta Sommaruga schickt das revidierte CO2-Gesetz in die Vernehmlassung. Dabei setzt sie nicht auf neue Abgaben, sondern will Anreize schaffen, die die Bevölkerung zu mehr Umweltbewusstsein motivieren soll.

Flieger, die in der Schweiz Kerosin tanken, sollen diesem erneuerbare Flugtreibstoffe beimischen.

Nach dem Nein an der Urne zum neuen CO2-Gesetz stellte die Umweltministerin am Freitag die revidierte Fassung vor.

Es sollen klimafreundliche Massnahmen bei Neu- und Umbauten und in der Mobilität gefördert werden.

Umweltministerin Simonetta Sommaruga will mit ihrer neuen Klimapolitik die umweltbewusstes Verhalten der Bevölkerung fördern.

51,6 Prozent stimmten am 13. Juni Nein zum revidierten CO2-Gesetz : Die SVP triumphierte im Alleingang gegen den Bundesrat und die übrigen Parteien. 54 Prozent der über 65-Jährigen stimmten für das CO2-Gesetz, dagegen hielten vor allem 18- bis 34-Jährige, wie eine Nachbefragung von 20 Minuten zeigte.

Bei Gebäuden

Die CO2-Abgaben für fossile Brennstoffe wie Öl und Gas bleiben unverändert bei 120 Franken pro Tonne CO2. Knapp die Hälfte davon will der Bundesrat neu aber in Klimaschutzmassnahmen investieren. Zudem sollen Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer bei der Anschaffung von fossilfreien Heizungen wie Wärmepumpen oder bei der Dämmung der Gebäude mit einem Gebäudeprogramm unterstützt werden.

Im Strassenverkehr

Autoimporteure müssen mit der Revision effizientere Fahrzeuge importieren. Die CO2-Zielwerte für Fahrzeuge werden analog zu den Vorgaben der EU weiter abgesenkt. Verfehlen Autoimporteure die Zielvorgaben, fällt für sie eine Sanktion an. Aus den Sanktionserlösen werden Ladestationen für Elektroautos gefördert. Insgesamt rechnet der Bund damit, dass dadurch rund 210 Millionen in den Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Schweiz investiert werden können.