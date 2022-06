Rekordzahl an Laboren : Wie der Ukraine-Krieg zu einer Crystal-Meth-Schwemme führen könnte

Wo rechtsfreie Räume herrschen, ist das Verbrechen selten fern. Nun warnt die UN in einem Bericht, dass Konflikte wie der Ukraine-Krieg zu einem starken Anstieg der Anzahl Labore für synthetische Drogen führen könnte.

Der Ukraine-Krieg könnte nach Angaben der Vereinten Nationen zu einem Anstieg der Produktion von Drogen führen. Konfliktregionen würden wie ein Magnet für die Herstellung synthetischer Drogen wirken, schreibt das UN-Büro für Drogen - und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien in seinem am Montag veröffentlichten Jahresbericht. «Dieser Effekt kann grösser sein, wenn sich die Konfliktregion in der Nähe grosser Verbrauchermärkte befindet.»

In der Ukraine etwa war die Zahl der von den Behörden aufgelösten Drogenlabore zur Herstellung von Amphetaminen laut UNODC von 17 im Jahr 2019 auf 79 im Jahr 2020 stark angestiegen. Das war die höchste Zahl an aufgelösten Amphetamin-Laboren weltweit.

Afghanistan hat fast Monopol für Opiate

Laut dem UNODC-Bericht könnte die humanitäre Krise in Afghanistan zu einem verstärkten Mohn-Anbau führen, auch wenn die herrschenden Taliban den Anbau im April untersagt hatten. «Änderungen in der Opium-Produktion in Afghanistan werden Auswirkungen auf Opiate-Märkte in allen Regionen der Welt haben», heisst es in dem UNODC-Bericht.