San Andrés, Kolumbien – Wie die Jagd auf einen Tigerhai ausser Kontrolle geriet

Am 18. Februar 2022 wurde an der Küste der Insel San Andrés in Kolumbien ein Badegast von einem Tigerhai gebissen. Der Mann starb an den Folgen seiner Verletzungen. Seither versuchen Einheimische und Fischer das Tier einzufangen, um es zu töten. Der Haifisch steht in Kolumbien seit 2008 unter Schutz.

Darum gehts Am Freitag hat ein Tigerhai auf der Insel San Andrés einen Italiener gebissen. Der Mann verstarb.

Die Einheimischen wollten das Tier einfangen, um es zu töten.

Nachdem sich mehrere Tierschutzorganisationen einmischten, könnte es für das Tier noch ein Happy-End geben.

Die Insel San Andrés in der kolumbianischen Karibik befindet sich seit Tagen in Aufruhr. Am vergangenen Freitag hatte ein Tigerhai einem italienischen Touristen einen Teil des rechten Oberschenkels abgebissen. Der 56-jährige Antonio Roseto Degli starb auf dem Weg ins Spital. Den tragischen Vorfall im beliebten Ferienort La Piscinita wollten die Einheimischen nicht ungesühnt lassen.

Die Inselbewohnerinnen und -bewohner mobilisierten sich in mehrere Gruppen und organisierten Razzien mit dem einzigen Ziel, den Tigerhai, der in Kolumbien seit 2008 unter Naturschutz steht, zu töten. Fischer aus der Gemeinde machten sich am Samstag in den kristallklaren Gewässern auf die Suche nach dem Tier, um das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen.

Einheimische töteten das falsche Tier

Umweltorganisationen bekamen Wind davon. Sie alarmierten die Behörden via Social Media und forderten sie auf, die Jagd zu beenden. In einem Video, das die Organización Raya auf Twitter veröffentlichte, ist Stunden nach dem Aufruf ein Marineschiff zu sehen, das versucht, die Jagd zu verhindern. Es war aber nicht genug: Die Tierschutzorganisation bekräftigte, dass das eine Boot die Tiere kaum retten könne. «Die nationale Marine sollte das Gebiet sofort militarisieren und diese Art schützen», forderte die Organisation.

Die Fischer waren jedoch schneller als die Behörden: Am Sonntag wurde bekannt, dass sie einen Ammenhai getötet hatten, der für den Menschen überhaupt keine Gefahr darstellt. Die Empörung unter den Umweltschützenden wurde nur noch grösser.

Am Montag gab die kolumbianische Umweltbehörde Haiexperten und -expertinnen im Land grünes Licht, um Exemplare einzufangen und an einen entfernten Ort des Biosphärenreservats Seaflower zu bringen. «Die internationale Unterstützung wird zwischen Montag und Dienstag auf der Insel San Andrés eintreffen. Sie werden Satellitengeräte mitbringen, die an den Exemplaren angebracht werden, um sie überwachen zu können», teilte die Gesellschaft für die nachhaltige Entwicklung des Archipels (kurz Coralina) mit.

Fischer sind teilweise schuld an dem Angriff

Zudem werden die Fischer für das Unglück am Freitag gerügt. Schliesslich handle es sich bei der Attacke um «einen völlig untypischen Fall», sagte Coralina-Leiter Arne Britton González zur kolumbianischen Zeitung «El Tiempo». Menschenfleisch gehöre nicht zur Nahrungskette des Haifisches. «Er beisst zu, aber verzehrt das Fleisch nicht, er nimmt nichts zu sich.»

Oft nähert sich ein Hai, wenn er einen Menschen sieht, in der Überzeugung, dass er sich einem anderen Tier nähert. Tigerhaie, Bullenhaie und Weisse Haie könnten zwar Menschen angreifen, obwohl es nicht normal sei, da sie sich meist in sehr tiefen Gewässern aufhalten und normalerweise nachts fressen. Dennoch habe es in den letzten Jahren in Australien mehrfach Hai-Angriffe gegeben.

Haiexperten vermuten zudem, dass die ungewöhnliche Attacke in der Nähe des Strandes von La Piscinita geschehen sei, weil es in dieser Region zu viele Fischer gibt. Wie das Portal «Semana» schreibt, würden die Haie ihre Nahrung nicht an den üblichen Orten finden und versuchen, viel näher an die Küsten zu kommen.