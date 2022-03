Russlands Angriffskrieg - Wie die Ukraine russische Soldaten demoralisiert und gegen Saboteure kämpft

Sogleich schickten Lesende weitere Vorschläge ein. Etwa ein Warnschild mit einem Panzer und der Unterschrift: «Achtung, in diesem Dorf gibt es Anti-Panzer-Systeme».

«F*** euch!» in gleich drei Variationen. Das nationale Strasssenverkehrsamt zeigt sich mit Photoshop kreativ, als es darüber informiert, dass Ortsschilder entfernt würden, um die russischen Truppen bei der Orientierung zu stören.

In der Region Kiew werden Werbetafeln abgerissen und ihre Bestandteile zur Verteidigung verarbeitet.

Wladimir Putins Truppen stossen in der Ukraine seit 33 Tagen nicht nur auf militärischen, sondern auch auf erbitterten zivilen Widerstand. Dabei spannen Bevölkerung und Behörden zusammen. Etwa das für das nationale Strassennetz zuständige Verkehrsamt Ukravtodor.

Am Montag kündigte es an, grosse Werbetafeln entlang der Autobahnen in der Region um Kiew abzureissen. Ihre Teile würden zu Barrikaden verarbeitet und die stabilste Komponenten zur Herstellung von Stahlspinnen verwendet.