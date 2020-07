Der Velomechaniker zeigts

Wie Diebstahlsicher ist dein Veloschloss?

Bei vielen Schlössern haben Velodiebe leichtes Spiel. Velomechaniker Mario Zimmermann von Velomärkte.ch zeigt, wie schnell der Bolzenschneider auch vermeintlich sichere Schlösser knackt.

Besonders auch die Akkus von E-Bikes stellen für Velodiebe ein lukratives Geschäft dar: Laut Zimmermann hätten diese in der Regel einen Wert zwischen 500 und 1000 Franken. Er empfiehlt deshalb, den Akku jeweils mitzunehmen und nicht am Velo dran zu lassen. Eine andere Möglichkeit sei es, ein GPS am Akku anzubringen, dies wäre aber sehr viel teurer.

Basel, die Stadt der Velodiebe

Velodiebstähle sind besonders im Sommer ein häufiges Phänomen. Laut Zimmermann ist Basel ein beliebter Ort für Velodiebe: «Im Gegensatz zu verschiedenen Städten in Deutschland in denen ich gelebt habe, werden hier sehr viele Velos gestohlen». Er glaubt, das liege am Standort direkt beim Dreiländereck, so dass gestohlene Velos sehr schnell im Ausland seien. Das Bundesamt für Statistik (BFS) bestätigt diesen Eindruck: Auf 100’000 Einwohner werden 12,7 Fahrräder gestohlen. Damit besetzt Basel in der Schweiz den Spitzenplatz. Im Jahr 2019 wurden in Basel-Stadt 2’472 Velodiebstähle gemeldet, wovon laut BFS nur gerade mal 3,4 Prozent aufgeklärt wurden.