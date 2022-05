Neue Studie zeigt: Wie diese Katzen-Accessoires Tausenden Wildtieren das Leben retten

Welche Katzenhalterinnen oder -halter kennen diese Situation nicht? Ihr Liebling auf samtenen Pfoten kehrt mit einem Vogel, Kleinsäuger oder Reptil zwischen den Zähnen von seinem Ausflug im Freien in die Wohnräume zurück. Der erfolgreiche Jäger erwartet dafür natürlich keine lauten Schreie des Entsetzens, sondern Streicheleinheiten und lobende Worte zur Belohnung. Die Kehrseite der Medaille ist aber, dass die rund 1,7 Millionen Katzen, die in der Schweiz leben, laut Hochrechnungen jährlich Millionen von Wildtieren, darunter Hunderttausende Vögel, töten.

Untersucht wurde auch, wie Massnahmen akzeptiert werden

Um zumindest einen Teil davon vor dem Tod durch die Katze zu bewahren, wurde in den USA eine Halskrause entwickelt. Sie wurde auf ihre Wirksamkeit untersucht und das Ergebnis nun veröffentlicht. Durchgeführt wurde die Studie von Swild, einer unabhängigen Forschungs- und Beratungsgemeinschaft von Biologinnen und Biologen in Zusammenarbeit mit der Vogelwarte Sempach. «In dieser Studie wurde die Wirksamkeit von bunten Halskrausen und von Katzenglöckchen unter lokalen Verhältnissen getestet. Zudem wurde untersucht, wie verträglich diese Massnahmen für die Katzen sind und wie sie von den Katzenhalterinnen und -haltern akzeptiert werden», sagt Studienleiterin Madeleine Geiger.

Vögel reagieren auf den Kragen und Säugetiere auf das Glöckchen

Die Resultate der Studie, an der Freiwillige teilgenommen hatten, ist erfreulich: «Mit Halskrause brachten die Katzen 37 Prozent weniger Vögel nach Hause. Trugen sie Halskrause und Glöckchen, erbeuteten sie sogar rund 60 Prozent weniger Säugetiere», so Geiger weiter. Laut der Biologin reagieren Vögel explizit auf den Kragen, weil Vögel Farben besser sehen können als die meisten Säugetiere. Letztere werden wiederum durch den Ton der Glöckchen vor den Katzen gewarnt.

Halsbänder mit Sicherheitsverschluss werden empfohlen

Geigers Fazit: Halskrause und Glöckchen, einzeln oder in Kombination, sind einfache Massnahmen, die jährlich Hunderttausenden Wildtieren das Leben retten könnten. Wichtig ist, Geiger festzuhalten, dass diese Massnahmen auch noch katzenverträglich sind und 72 Prozent der Testpersonen die Halskrause weiterhin nutzen möchten. Die Halskrause besteht aus zwei Teilen: einem Halsband, das in die Halskrause aus Stoff gezogen und der Katze um den Hals gelegt wird. Laut Geiger empfiehlt es sich, ein Halsband mit Sicherheitsverschluss zu verwenden, der sich öffnet, wenn ein Büsi etwa an einem Ast oder Zaun hängen bleiben sollte. Bestimmte Modelle mit Sicherheitsverschluss können noch auf das Körpergewicht der Katze eingestellt werden, was ideal wäre.