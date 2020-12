«Kommen nicht um Lockdown rum»

Die Lage in den Schweizer Spitälern ist angespannt. Während die Corona-Ansteckungszahlen erneut steigen, sind viele Spitäler überlastet. So auch in Zürich: Am Montag erreichte die Zahl der Hospitalisierten mit 535 einen neuen Höchstwert. Am Sonntag benötigten 99 Patienten Intensivpflege, auch das stellt eine neue Höchstzahl dar.