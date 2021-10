Kokosblütenzucker und Co. – «Wie dreist ist das?» – Tiktoker beschwert sich über Health Food

Der Gesundheits-Hype und das Interesse an gesunden Alternativen gewisser Zutaten h a lt en an.

Im Zuge des wachsenden Interesses an Gesundheit, der Selbstoptimierung sowie de s Umweltschutz es wächst laut Statista weiterhin die Nachfrage nach gesunden und nachhaltigen Produkten. Auch gefragt sind Alternativen zu Produkten, die potenziell und in gewissen Mengen gesundheitsschädigend sein könnten. So finden sich in diesen Tagen nicht nur diverse Pflanzenmilchprodukte im Kühlschrank, verschiedenste Pastavariationen ohne Gluten im Regal, sondern auch unterschiedliche Süssungsmittel.