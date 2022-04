Ausschläge unter dem Fitness-Tracker: Das hilft

1. Wechsle das Band aus

Am besten ist es, dir vor dem Kauf Gedanken zu machen, welche Materialien gut verträglich sind. Zu spät? Dann versuche, das Band zu wechseln: Silikon schliesst tendenziell mehr Feuchtigkeit ein, während Bänder aus Baumwolle und Seide den Schweiss auf natürliche Weise von der Haut ableiten. Stoffbänder mit Löchern bieten in der Regel eine gute Atmungsaktivität, und Bänder ohne Verschluss helfen, den Kontakt mit Metallen zu vermeiden. Hast du dich in ein Modell verliebt, das nur in Silikon und ohne Löcher erhältlich ist? Bei Trackern, die nur mit fest integrierten Silikonbändern erhältlich sind, solltest du die unten folgenden Punkte doppelt beherzigen.