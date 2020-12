Wie du deine Wohnung für unter 50 Franken umdekorierst

Nude-Farben

Nude geht ganz leicht: Ein Bild oder ein Poster in Nude-Tönen, dazu ein paar Zweige Pampasgras in einer hübschen Vase und voilà: Dein Zimmer sieht gleich eleganter aus.

Pampasgras, Fr. 7.95 bei Depot . Oder bei einem Floristen in deiner Nähe.

Alt & Neu

Altes und Neues zu verbinden ist angesagt: Wenn du einen alten Spiegel hast, kann der deiner modernen Wohnung einen neuen Touch geben. Umgekehrt passen moderne Möbel oft ausgezeichnet in Altbauwohnungen. Mit zeitlosen Stücken lassen sich die beiden Stile auch gut verbinden.

Dschungel-Atmosphäre

Begnadetere Heimwerkerinnen und Heimwerker bringen eine Dschungeltapete an. Aber aufgepasst, in Mietwohnungen muss die beim Auszug wieder entfernt werden. Wer zwei linke Hände hat, kann sich das Dschungelfeeling mit Pflanzen in schönen Körben holen. Dazu passen Grundtöne, helle Farben sowie Schwarz und Weiss.