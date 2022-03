Pflanzen umtopfen: Mit diesen Profi-Tipps überleben deine Zimmerpflanzen

Es ist Frühling und damit die richtige Zeit, deine Zimmerpflanzen auf den Sommer vorzubereiten. Denn auch Pflanzen, die nicht ganzjährig draussen stehen, spüren den Winter, weiss Ronny Keller von Skinkplants: «Auch wenn die Pflanzen drinnen in der Wärme stehen, ‹spüren› sie den Winter, da das Licht fehlt.»

Deswegen ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die Pflanzen im Wachstum zu unterstützen: «März und April sind der Start der ‹Growing Season›, also der Wachstumsphase, die bis im September dauert. In diesem Zeitraum können die Pflanzen besonders viele Nährstoffe aufnehmen und wachsen», sagt Ronny.

«Umtopfen ist ein besonders wichtiger Schritt»

Wenn die Pflanzen nicht mehr so stark und schön wachsen wie bisher, dann liegt das meist am Topf und der Erde, weiss Ronny: «Oft sind die Nährstoffe in der Erde verbraucht und die Wurzeln der Pflanze haben zu wenig Platz. Grundsätzlich sollte man Erde sowieso alle zwei bis drei Jahre austauschen.»