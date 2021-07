Fussballtrikot stylen – so gehts

Sorge für einen Stilbruch

Halte es bequem und chic

Auch Amina Seferović feuert ihren Mann Haris mit der gemeinsamen Tochter Inaya an. In den nächsten Wochen soll laut der «Schweizer Illustrierten» das zweite Kind des Paars zur Welt kommen. Derweil zeigt sich Amina total chic in einer high-waisted Strickhose. Das Material ist elastisch, bequem und funktioniert nicht nur für werdende Mütter. Dazu bekommen wir von ihr eine Lektion in Sachen Accessoires – bei welchen du in Kombi mit einem Sporttrikot gerne auftrumpfen kannst. So trägt Amina Seferović zum Trikot-Outfit eine elegante Tasche mit goldener Hardware: