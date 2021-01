Vintage-Mode ist nachhaltig und preiswert. Besonders toll ist, dass die Teile oft einzigartig sind. Bei Second-Hand-Kleidern passiert es dir nicht so schnell, dass deine Arbeitskollegin oder dein bester Freund plötzlich mit dem gleichen Stück rumläuft. Vintage-Kleider haben eine Geschichte – das sieht man ihnen an, manchmal riecht mans sogar. Mit diesen drei Tipps frischst du deine neuen alten Schätze auf.

1. Pilling

Sogenanntes Pilling entsteht, wenn gelöste Fasern durch Reibung zu kleinen Kügelchen verklumpen. Im Elektrofachgeschäft gibts dafür batteriebetriebene Fusselrasierer, die unter 20 Franken erhältlich sind. Du kannst aber auch mit einem normalen Rasierer ganz sorgfältig über den Stoff fahren, um die Knötchen zu entfernen. Damit sich kein neues Pilling bildet, solltest du deine Kleidung möglichst nicht in den Tumbler stecken und vor jedem Waschen auf links drehen.

2. Vintage-Muff

Schon mal aufgefallen, dass es in vielen Vintage-Läden und Brockis ähnlich riecht? Manche Second-Hand-Kleider müffeln irgendwie nach Keller – da hilft auch auslüften wenig. Ist das Teil für die Waschmaschine geeignet, kannst du gegen den Geruch etwas Backpulver beigeben. Bei Blazern oder Mänteln füllst du einfach etwas Vodka in eine Sprühflasche und besprühst das Kleidungsstück damit. Mit dem Alkohol verdunstet auch der üble Geruch. Kleidung anschliessend draussen an der frischen Luft trocknen lassen, das hilft zusätzlich.