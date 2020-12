Wie du vom Eyeliner-Dummie zum Lidstrich-Profi wirst

Zugegeben, den perfekten Lidstrich zu ziehen, erfordert ein wenig Geduld, eine ruhige Hand und viel Übung. Mein Tipp: Setz dich an einen Tisch und verwende einen Kosmetikspiegel mit Vergrösserung. So kannst du beim Schminken deine Ellenbogen aufstützen.

Vor dem Eyeliner gehört unbedingt Concealer auf die Augenpartie. So hält der Lidstrich besser und verläuft nicht. Ich persönlich mag mittlerweile Gel-Eyeliner am liebsten, weil ich damit besser und dünner zeichnen kann. Du kannst aber auch einen Kajal verwenden.

Nun kommt der Punkttrick: Wie ich nämlich von Make-up-Artists gelernt habe, sollte der Lidstrich so lange sein wie die Verlängerung der äusseren Ecke des Nasenflügels. Lege einen Make-up-Pinsel mit dem unteren Ende am Nasenflügel an. Dort, wo der Pinsel an der höchsten Stelle beim Auge vorbeigeht, kannst du mit dem Eyeliner einen Punkt setzen.