Wie ein Berner 1912 die Klimaforschung prägte

Zwei Jahre nach seiner Grönland-Expedition führte Alfred de Quervain mit dem Klimatologen Robert Billwiler erstmals Messungen auf dem Claridenfirn in den Glarner Alpen durch. Seither wird dort im Winter der Schneezuwachs und im Sommer die -schmelze gemessen, um wichtige Zusammenhänge von Klima und der Massenveränderung von Gletschern zu erschliessen. Die Daten und Erkenntnisse von Alfred de Quervain sind heute noch von Bedeutung. Nach wie vor gilt sein präzises Höhenprofil des Inlandeises, das 85 Prozent Grönlands bedeckt, als Referenz für wissenschaftliche Studien. Beispielsweise für die Erforschung des Grönländischen Eisschilds, des zweitgrössten Süsswasserspeichers der Erde, der durch die Klimaerwärmung in den letzten 15 Jahren stark geschrumpft ist.

25 Wetterstationen

Auch hierzulande haben Gletscher seit dem Ende der Kleinen Eiszeit um 1850 bis zu 40 Prozent ihrer Masse verloren. Zu den Gründen, dem Ausmass und den Auswirkungen von Klimaerwärmung und Gletscherschwund forscht die Schweiz deshalb seit geraumer Zeit – auch in Grönland: Unweit der Route von Alfred de Quervain entstand 1990 das Swiss Camp, die Basis für atmosphärische Forschung der ETH Zürich. Von dort aus werden 25 Wetterstationen in fast ganz Grönland unterhalten, um dank neuester Technologie an aktuellste Daten zu gelangen, die per Satellit in die Schweiz übermittelt werden. Dass die Auswirkungen der Klimaerwärmung auch für die Schweiz Konsequenzen haben werden, zeigen Simulationen der ETH Zürich und der Universität Freiburg. Im besten Fall, wenn die globalen CO2-Emissionen bis 2050 auf null gesenkt werden können, ist eine Reduktion des Eisvolumens von «nur» rund 40 Prozent bis 2100 noch möglich. Im schlechtesten Fall verschwinden in der Schweiz bis 2100 alle Gletscher unter 4000 Metern.