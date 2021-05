Adolf Ogi - Wie ein Bundesrat mit gekochten Eiern die Schweizer Energiepolitik veränderte

Ogis Eierkoch-Methode

Adolf Ogis Eierkoch-Aktion stand am Anfang der Energie-Kampagne «Bravo». Eine kleine Pfanne wird fingerbreit mit Wasser gefüllt, die Eier werden in die Pfanne gelegt. Auf die Pfanne kommt ein Deckel. Das Wasser wird auf höchster Stufe zum Kochen gebracht. Anschliessend wird der Herd abgestellt und die Restwärme zum Fertigkochen der Eier genutzt. Eine spätere Studie von S.A.L.T (Swiss Alpine Laboratories for Testing of Energy Efficiency) bestätigte die Effizienz der «Ogi-Methode».