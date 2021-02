In der Hauptrolle ist Matt Damon zu sehen.

In Grossbritannien erhielten bereits mehr als zehn Millionen Menschen eine erste Impfdosis, zweimal geimpft wurden bislang etwa 500’000 Menschen. Dies bei einer Population von gut 66 Millionen. Grossbritannien drückt beim Impfen aufs Gaspedal.

Wie der britische Gesundheitsminister jetzt in einem Interview mit einem Radio-Sender bekannt gab, half ihm bei der Ausrichtung seiner Impf- und Corona-Politik ein Hollywood-Blockbuster. So hat sich Matt Hancock nach dem ersten Lockdown im März den Katastrophenfilm «Contagion» (2011) angesehen. Der Streifen ist hochgradig besetzt, unter anderem mit Matt Damon, Gwyneth Paltrow und Kate Winslet. Im Film löst ein von Asien in die USA eingeschlepptes Virus eine Pandemie aus.