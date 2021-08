Streamingstarts August 2021 - Wie ein Jugendlicher im Netz zum Drogenbaron wurde

«Shiny_Flakes: The Teenage Druglord»

Sie gehört zu den erfolgreichsten deutschen Netflix-Serien: «How to Sell Drugs Online (Fast)» dreht sich um einen Teenager, der aus seinem Kinderzimmer via Internet Drogen vertickt. Die Serie zählt seit letzter Woche drei Staffeln und hat einen Hype erfahren – so bizarr es auch klingt: Die Geschichte hinter der Serie ist wahr.



In einer Doku rollt der Streamingdienst die Story nun auf und es geht um den grössten Drogenfund, der in Deutschland je gemacht wurde.