Müslüm spricht über sein neues Album «Popaganda»

Müslüm veröffentlichte am 2. Dezember sein neues Album «Popaganda».

Ja. Die Musik hat eine Dynamik angenommen, die – wenn ich in meinen Laboren auf meine Radars schaue – flächendeckend stattfindet. Die Menschen werden sich wieder bewusst. Anders formuliert: Die Musik fördert ihr Bewusstsein. Das sind für mich gute Neuigkeiten.

Auf das Lied «Chönig». Da zeige ich mal eine andere Seite von mir, das kleine Kätzchen, das ab und zu vor dem Cheminée eingehüllt auch mal ganz herzig sein kann. Auf diesem Song bewege ich mich weg von diesem – wie soll ich sagen – ziemlich homogenen Einheitsbrei. Da flirte ich mal ein bisschen Schönheit in die Runde.

Im Lied singst du davon, dass theoretisch jede und jeder ein König sein könnte – wenn denn nur … . Was siehst du, wenn du die kritische Brille mal wirklich beiseitelegst: Was findest du in dieser Welt besonders schön?