Kurzurlaub : «Wie ein Kegelclub» – Bayern-Stars fliegen trotz Pleite nach Ibiza

Die Spieler des FC Bayern machten sich nach einer bitteren Pleite auf den Weg nach Ibiza. Dort wurde gemeinsam der Meistertitel gefeiert – während der Saison.

Der Trip nach Spanien sorgt in der Bundesliga für ganz viel Aufruhr. Hertha-Coach Magath meinte: «Ich würde so etwas auf jeden Fall nicht erlauben, so etwas käme mir nicht in den Sinn. Mal sehen, wie es weitergeht. Einmal ist eine Meisterfeier ja verständlich, aber nicht drei Wochen lang.» Nicht nur Magath kritisierte die Reise: «Das passt gar nicht, vor allem nach so einem Spiel», sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei Sky. «Ich würde als Julian Nagelsmann auch da härter durchgreifen: Die freien Tage werden gestrichen nach so einem Spiel.»