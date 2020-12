Die neue Serie von «Grey’s Anatomy»-Schöpferin Shonda Rhimes erinnert an «Gossip Girl» in Regency-Zeiten.

«Your Name Engraved Herein»

Der Film stösst auf Zuspruch

Wie erfolgreich sein autobiografisch inspiriertes Drama werden würde, konnte er nicht ahnen. In Taiwan startete der Streifen im September und knackte den diesjährigen Umsatzrekord an Taiwans Kinokassen – er spielte innerhalb einer Woche umgerechnet knapp eine Million Franken ein. Das macht ihn auch zum bisher erfolgreichsten LGBTQ-Film.

Liu will Gespräche anstossen

Wie Liu in einem Pressestatement erklärt, soll der Film aufrütteln und Gespräche über queere Themen in Asien ermöglichen: «Ich hoffe, dass die Zuschauer die tiefen Gefühle und Enttäuschungen in der LGBTQ-Community nachvollziehen können.»

«Bridgerton»

Schaut man sich Shonda Rhimes’ filmische Laufbahn an, steht fest: Sie scheint das Rezept für erfolgreiche Serien zu kennen. Die Produzentin und Drehbuchautorin steckt hinter Serien wie «Grey’s Anatomy» oder «How to Get Away with Murder».