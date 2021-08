«Bewusstere Freizeit» - Wie ein Luzerner Paar (20 und 21) ein Kind, Unternehmen und Studium bewältigt

Glücklicherweise sei der Stundenplan des Studiums sehr flexibel gestaltbar. So könne das Paar den Alltag rund um ihren Sohn planen.

«Wir haben immer zueinander gehalten und wussten, dass wir auch diese Situation gemeinsam meistern würden. Auch wenn es eine sehr grosse Aufgabe ist», sagt der junge Vater. Er folgte seiner Frau und studiert nun auch an der PH.

Lukas (21) und Nina Jud (22) wurden vor zwei Jahren Eltern. Sie studierte da schon an der pädagogischen Hochschule (PH) Luzern, er war noch im letzten Jahr des Gymnasiums. Seit rund einem Monat wohnen die beiden nun mit ihrem Sohn Lars (2) in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung.

So haben die beiden mehr Zeit für ihren Sohn und ihr Studium.

Nun studieren beide an der pädagogischen Hochschule Luzern.

Das Luzerner Paar lernte sich im Gymnasium kennen. Es sei eine grosse Überraschung gewesen, als sie nach zweieinhalb Jahren Beziehung plötzlich ein Kind erwarteten. Die Studentin hatte gerade das Studium an der pädagogischen Hochschule (PH) Luzern angefangen, er war zu dieser Zeit noch am Gymnasium. «Wir haben immer zueinander gehalten und wussten, dass wir auch diese Situation gemeinsam meistern würden. Auch wenn es eine sehr grosse Aufgabe ist», sagt der junge Vater. Heute studieren beide an der PH - zu ihrem Glück sei der Stundenplan individuell gestaltbar.